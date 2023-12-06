مع اقتراب العام من نهايته، أصبح الناس في حي غارلاند بويسترن هايتس على استعداد لبدء صفحة جديدة، وبدلًا من انتشار الأشجار الميتة والخطرة، يظهر شكل جديد من أشكال الفن في شوارع البلدة.

حيث تعاون فنان المنشار، كيفن روتش، مع المدينة لمساعدة السكان على الخروج والمرور بتجربة جديدة، حيث يقول إن نحته لجذوع الأشجار الميتة "بدأ كمجرد شيء ممتع للقيام به، لقد كانت هواية ثم نمت شعبيتها".

والآن يتم عرض العديد من القصص المختلفة بجذوع الأشجار عبر أرصفة هذه البلدة، في حين يأمل السكان برؤية المزيد من هذه الأعمال الفنية في الشوارع.