يزين بوابة الاستدامة في المنطقة الخضراء لمؤتمر الأطراف "كوب 28" بدبي، عمل فني يدمج بين التراث، والابتكار، والماضي، والمستقبل، مستوحى من أبراج الرياح التي استُخدمت في الماضي للتهوية الطبيعية بالمباني التقليدية. ويُعد البرجيل متجذرا في عمق التراث المعماري لدولة الإمارات، ويؤكد تأصل مبادئ الاستدامة في الممارسات المعمارية القديمة.

ويجسد العمل الذي يحمل عنوان "برجيل دبي" مساعي المدينة لمواجهة تغير المناخ من خلال إعادة تدوير واستخدام اللوحات التالفة الخاصة بأجهزة الكمبيوتر وتحويلها إلى عملي فني يبلغ ارتفاعه 3 أمتار.

وقام بإعداد وتصميم هذا العمل الفني فريق يتكونّ من أربعة فنانين ينتمون إلى قارات مختلفة، وهم الفنانة العراقية عبير العيداني، والفنان الكندي سيلفان تريمبلاي من الجامعة الكندية دبي، والفنان الهندي كوشال شودري، وبإشراف الفنانة الموريشيوسية زهيرة موثين من منصة "زي آرتس للفنون".