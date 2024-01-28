مع توصل المملكة المتحدة إلى اتفاق لإعارة القطع الأثرية المنهوبة إلى غانا، قال جيفري روبرتسون، مؤلف كتاب "من يملك التاريخ"، لمراسلة CNN ليندا كينكيد، إن الوقت قد حان لكي تعيد المملكة المتحدة هذه القطع بشكل دائم.

وقال روبتسون إن "من المفارقة أن يتم إرجاع الممتلكات الثقافية الخاصة بك إليك كـ"إعارة" وأعتقد أن المحاكم في غانا ستلغي هذه الصفقة، لأنها في النهاية ممتلكات تم الحصول عليها أثناء جريمة حرب".

وأشار إلى أن "الوقت قد حان لإعادتها بشكل دائم"، مضيفًا: "كان لبريطانيا إمبراطورية، وهذ المظهر الأخير الذي يمكنهم التشبث به. لذا، لديهم هذا القانون السخيف المتمثل في أن المتاحف لا يمكنها التخلص من أو إعادة أي ملكية حصلت عليها سواء كانت مسروقة أو حصل عليها نشاط إجرامي".

وتابع بالقول: "هذه المشكلة، وللالتفاف حول مع ذلك، فأن المتاحف التي تريد أن تفعل الشيء الصحيح - دون تضمين المتحف البريطاني وإنما المتاحف الأخرى - ستعيدها في الواقع وقد لن تسعى لتحصيلها خلال ثلاث سنوات".