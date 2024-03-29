في دبي.. مصور يوثق القمر في "رقصة" ساحرة مع برج خليفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم رصده صورًا عديدة للقمر، إلا أن المصور اللبناني/ التشيلي، رامي ديبو، الذي يُقيم في دولة الإمارات منذ عام 2008، قد خاض تجربة جديدة ومختلفة تمامًا.

كان تركيزه ينصب دائمًا على برج خليفة، الذي يعتبره ديبو مثالًا على "الإنجاز الإنساني".

وأصبحت محاذاة القمر مع هذا الهيكل "الأيقوني"، بحسب وصفه، هدفًا فنيًا، ما أدى إلى إنتاج مجموعة واسعة من الصور الفوتوغرافية (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ونجح المصور اللبناني/ التشيلي في رصد مشاهد من مسافة غير مسبوقة تبلغ 35 كيلومترًا. وكان يقف في صحراء الشارقة عندما وجّه كاميرته نحو أطول برج بالعالم.

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "ما يجعل هذه اللحظة فريدة ومميزة حقًا يتمثل بإظهار هيمنة القمر على برج خليفة الشاهق بطريقة لم نشهدها من قبل.. وتحوّل السيمفونية البصرية إلى مشهد لا يُنسى".

وفي وقت سابق، حاول ديبو التقاط صور البرج مع القمر من مسافة تصل إلى 20 كيلومترًا. لكن جميع محاولاته باءت بالفشل بسبب اختفاء القمر في الأفق، جرّاء الضباب والغبار الموجود بغالبية أيام السنة في بيئة صحراوية، مثل دولة الإمارات.

والتُقطت المشاهد أعلاه تحديدًا بعد تساقط الأمطار، حيث كانت السماء صافية، ومن دون أي سحب.

وأوضح المصور اللبناني/ التشيلي: "تُعتبر جلسة التصوير هذه بمثابة تتويج لسنوات من الاستعداد.. في ذلك اليوم الكبير، بدأت العمل في الصباح الباكر، حيث تأكدت من موقع القمر وبحثت عن المكان المثالي للتصوير.. لقد كان الأمر أشبه بواجبي المنزلي الصغير، أي التأكد من أن كل شيء جاهز لتلك الليلة الملحمية مع القمر".

وحازت الصور على إعجاب العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذين استفسروا عن قصة هذه الجلسة الفوتوغرافية. كما واجه بعض الأشخاص صعوبة في تصديق أن مثل هذه اللقطات يمكن أن تكون حقيقية.

ويُذكر أن ديبو قد اكتشف شغفه بالفن منذ طفولته، وعمل كمصور فوتوغرافي محترف على مدار السنوات السبع الماضية.

وأنشأ ديبو حساب "PixtaRami" عبر موقع "إنستغرام" في عام 2016، حتى يعرض أعماله الفنية الإبداعية، التي تدمج شغفه بالتصوير والوسائط الأخرى، مع حبه لرواية القصص.