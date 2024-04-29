في جدة.. هذه السعودية تتولى مسؤولية "أهم يوم" في حياة كل امرأة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "كان تحقيق الفكرة في قمة الصعوبة، بسبب حجم المسؤولية التي سأتولاها في أهم يوم بحياة كل امرأة"، هذا ما قالته الشابة السعودية، أفنان أنور، في حديثها مع موقع CNN بالعربية، عن مهنتها كـ"وصيفة عروس".

"الربعية" أو "البيّاعة"

لا تزال مهنة "الربعية"، أو كما تُعرف بـ"البيّاعة"، عالقة في أذهان العديد من الجدّات.

وأوضحت أنور أن المجتمع السعودي اعتاد سابقًا على وجود امرأة تُرافق العروس بعد حفل زفافها، حيث تستقر معها لعدة أيام، حتى تُخفف من توترها، خاصة إذا كانت تعيش بعيدًا عن عائلتها وأقربائها.

واليوم، أعادت الشابة السعودية هذه المهنة بشكل حديث ومعاصر في مدينة جدة.

ويتمثل دورها بأن تُصاحب العروس خطوة بخطوة في أهمّ يوم بحياتها. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وبداية، تُعد الانطباعات الأولى أساسية في أي بيئة مهنية. وتحرص أنور على التواصل مع العروس هاتفيًا.

وقالت: "أُبدي لها أنني خفيفة ظلّ، وأُعطيها مساحتها للتعبير عن أفكارها من دون أي ضغط، وأختم حديثي بالدعاء حتى تشعر بالاطمئنان".

وبعد ذلك، تتولى الشابة السعودية شأن الحجوزات، وتنسيق القاعة، والضيافة، ومرافقة العروس في يوم زفافها، مع مساعدتها في ارتداء فستان أحلامها، وتخفيف توترها وقلقها، والتقاط صورًا لها للذكرى.

وهناك العديد من الصفات التي يجب أن تتحلّى بها وصيفة العروس، وتشمل ما يلي:

الصبر وطول البال

القدرة على امتصاص الغضب والتوتر

سرعة البديهة لحلّ أي مشكلة

الأمانة والحرص على الممتلكات

وقالت أنور: "يُعتبر دور الوصيفة مهمًا جدًا بسبب الدعم الذي ستُقدمه للعروس في يوم زفافها، خاصة إذا كانت وحيدة من دون أخت، أو لديها أخوات، لكنهن غير متفرّغات بسبب ظروف مختلفة".

وتنشر أنور، وهي أيضًا خبيرة مظهر، العديد من الصور والفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعكس نصائح مهمة لكلّ عروس في يوم زفافها. وقد تشمل الأخطاء التي يجب تجنبها أو قائمة بأبرز الأمور التي يجب أخذها في عين الاعتبار.