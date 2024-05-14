قد تملك العديد من بناطيل الجينز في خزانة ملابسك، وربما ترتدي إحداها الآن، ولكن ما لا تعرفه أن هذه الموضة العالمية اعتمدها عمال المناجم ورعاة البقر أولًا.

وكان الخياط جاكوب ديفيس يتلقى عدة شكاوى من عملائه بشأن تمزق سراويلهم، لكنه حاول بدوره التفكير بطريقة تجعل البنطال أكثر تماسكًا.

وتوّصل أخيرًا إلى فكرة وضع المسامير المعدنية على نقاط الضغط.

وفي عام 1873، أحضر ديفيس تصميمه إلى التاجر ليفي شتراوس، وحصل كلاهما على براءة الاختراع، وقدّما بذلك صنفًا جديدًا من الملابس، التي تُناسب اليوم مختلف الأعمار، والطبقات، وأنماط الحياة.