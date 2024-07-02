تتحدث جوليا تشاترلي، مذيعة CNN، مع الفنان مايلز أستراي، الذي فاز في مسابقة للصور المبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي بصورة حقيقية لطائر النحام الكبير (فلامنغو). احتلّ أستراي المركز الثالث وحصل على جائزة تصويت الجمهور في جوائز 1839 للتصوير الفوتوغرافي. وعندما اكتشفت لجنة التحكيم أن الصورة حقيقية، تم استبعاده لاحقًا.

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