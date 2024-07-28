توُّجت ندى كوسى ملكة جمال لبنان كي تمثّل وطن الأرز والثقافة والحب والجمال والصمود الذي لم تَكْلَم جراحه من الحروب والصراعات والاعتداءات المتواصلة.. في المحافل الدولية.



وحلّت سارة-لينا أبو جودة وصيفة أولى لها.



وكانت ندى كوسى بين 15 مرشحة لهذا اللقب شاركن في مسابقة ملكة جمال لبنان 2024، في حفل ضخم أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، نظمته المحطة اللبنانية للإرسال الدولية LBCI.



في صالة الحفل رفعت لافتة تقول: بحكايات التاريخ، في بلد، كل ما اشتدّت عليه الأزمات وقالوا خلصت، بيتمسّك أكتر بالحياة".



كل شيء يعكس موضوع الحفل: "تمكين المرأة". من قصص المرشحات التي سلّطت الضوء على تجاربهنّ التي حفرت عميقًا في شخصيتهنّ، مثل التحرّش والتنمّر، إلى التأكيد على تخطيها والاستمرار متسلحات بالطموح، ومتوافقات على أنّ قوة المرأة لا تتمثل بشخصيتها القوية فقط، بل باستقلاليتها المادية أيضًا.



وانسحب موضوع "تمكين المرأة" أيضًا، على لجنة الحكم التي تألفت من نساء بالكامل هنّ: جورجينا رزق (ملكة جمال لبنان وملكة جمال الكون لعام 1971)، رزان جمّال (الممثلة اللبنانية العالمية)، ميراي حايك (مؤسسة سلسلة مطاعم إم شريف)، ديانا غندور (ممثلة وزارة السياحة اللبنانية ومصممة الهندسة الداخلية)، ريا أبو راشد (إعلامية)، بترا خوري (المديرة العالمية للعناية الاجتماعية والصحية في الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر)، باولا فرعون (رئيسة نادي الراسينغ بيروت)، ونورا عريضة (عارضة الأزياء العالمية والمدافعة عن حقوق المرأة).



وأحيت الفنانة إليسا، كرمز للمرأة الجريئة والمُنجِزة الحفل من خلال مرورها ثلاث مرات. وردّا على سؤال مقدمة الحفل الإعلامية إيميه صياح حول النصيحة التي توجهها للمشاركات والنساء عمومًا قالت: "كل امرأة لازم تَْنبّش على القوة بذاتها.. وهي سر استمرارها..".



وتوجت ملكة جمال لبنان، ردًا على السؤال الموحد الذي طرح على المرشحات الخمس اللواتي وصلن إلى التصفيات النهائية، هن: ميليسا قزح، وسيبيل بوشعيا، وغاييل باليان، وسارة-لينا أبو جودة، وندى كوسى: إذ تصفّحتِ بعد انتهاء حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2024 إلى مواقع التواصل الاجتماعي ووجدت انتقادات سلبية طالتكِ، كيف تتعاملين معها؟



توّجت ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان لعام 2022 والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم ملكة جمال آسيا وأوقيانيا ملكة جمال لبنان 2024، ندى كوسى.



ومررت زيتون رسالة قالت: "شكرًا لبيروت اللي بعدا عم تحتفل بالثقافة والجمال رغم كل شي، أنا ابنة الجنوب ابنة كفرشوبا صرت وصيفة أولى للعالم.. بحبك يا لبنان".