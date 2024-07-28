رعت دار معوض للمجوهرات العريقة حفل انتخاب ملكة جمال الكون مدة خمس سنوات، لكن هذه السنة، قررت رعاية حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2024، لعكس روح الصمود والوحدة والتفاؤل من خلال التصميم الحرفي لتاج الملكة: تاج "أرزة الأمل".

واختارت دار معوّض عبارة “أرزة الأمل” للتعبير عن إعجابها العميق بروح اللبنانيين، ولتشكّل رمزاً قوياً يسطّر الاعتزاز بالحسّ الوطني، من خلال الأسلوب الفني الذي تتميّز به.

وكلّفت الدار التي يعود تأسيسها إلى عام 1908، ملكة جمال لبنان 2024، بأن تكون "سفيرة الأمل" للبنان.

كان لـCNN بالعربية لقاء مع باسكال معوض، الوصي من الجيل الرابع على مجوهرات معوّض، للوقوف معه على فكرة تصميم تاج ملكة جمال لبنان 2024، والرسالة التي أرادت الدار العريقة تمريرها.