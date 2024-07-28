تألقت المتباريات المشاركات في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان بأزياء من توقيع الفنان اللبناني العالمي طوني ورد. وحرص الأخير على إبراز قوام كلّ منهنّ من خلال اعتماد قصات متعددة وغير متماثلة للطلة الأولى راغبًا بإضفاء سحر وبريق يبرزان شخصيتهنّ القوية.

في الطلة الثانية تعاون معهن لاختيار أفضل فستان يبرز جمالهن وشخصيتهنّ من مجموعاته الراقية.

تهادت ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان السابقة والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم وملكة جمال آسيا وأوقيانيا، بفستان راق فضي اللون وضيّق من مجموعة خريف وشتاء الدار 2023/ 2024، قبل إلقاء كلمتها ثم تتويج الملكة.

وأضفت أزياء طوني ورد مزيدًا من السحر على طلّتي الإعلامية والممثلة اللبنانية إيميه صيّاح التي قدّمت الحفل بفستان أسود مع كورسيه منحوت وزخارف دقيقة، ثم فستان من التول بلون الشمبانيا الأثيري من مجموعة Stardust Voyage.

كما ألبست الدار كل من الممثلة اللبنانية العالمية رزان جمّال فستانًا أحمر اللون، والإعلامية ريا أبي راشد فستانًا أسود وفضي اللون مع ياقة بارزة من المجموعة الأخيرة له.

في هذه المقابلة مع CNN بالعربية، يخبرنا ورد كيف وضع تصوره لهذه التصاميم، والرسالة التي أراد تمريرها من خلال أزيائه.