رغم التحديات.. شاهد سعودية تترك بصمتها الخاصة في عالم الفنون الهوائية

عندما كانت تُتابع عروض السيرك في طفوتها، تمنّت رؤى الصحاف أن تحترف الفنون الهوائية وتعتلي خشبة المسرح يومًا ما.

وبالفعل، نجحت الفنانة السعودية في ترك بصمتها الخاصة في هذا المجال، حيث شاركت في عروض مختلفة في السعودية، والإمارات، ولبنان. كما أنّها افتتحت أول استديو للفنون الهوائية والرياضات البدنية على العمود في السعودية، ويُعرف باسم "Aerial Arts".

وواجهت الصحاف العديد من التحديات في بداية مسيرتها، أبرزها عدم وجود مراكز تعليمية خاصة بالفنون الهوائية.

ولكن، بحلول عام 2018، انتشرت الأندية الرياضية الخاصة بالنساء، وفقًا لما ذكرته الفنانة السعودية، وأصبحت هناك تسهيلات أكثر لمشاركتهن في فعاليات المملكة.

وقالت الصحاف في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أطمح أن يكون لدينا مدرسة لتعليم فنون الأداء بطريقة أكثر احترافية، حتى يجد كلّ شخص مهتم بهذا المجال، مكانًا مناسبًا لتطوير هواياته".