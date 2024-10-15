أصبح أحد معجبي "لعبة العروش" الآن المالك الفخور للعرش الحديدي الشهير للمسلسل، ولم يكلفه الأمر سوى 1.5 مليون دولار. كانت القطعة واحدة من بين العديد من القطع التي بيعت في مزاد من المسلسل الذي استمر لـ8 مواسم على خدمة HBO التابعة للشركة الأم لـCNN.

وبشكل مناسب، ذهبت القطعة إلى الفائز في حرب مزايدة شرسة ذهابًا وإيابًا، حيث تم بيع أكثر من 900 قطعة من المسلسل بالفعل، بقيمة تتجاوز 21 مليون دولار في المزاد.

يقول "مزاد هيريتيج" إن معظم هؤلاء المشترين كانوا يشاركون لأول مرة، في حين كانت العناصر المعروضة للبيع تشمل سيفًا استخدمه جون سنو، والذي لعب الممثل كيت هارينجتون دوره، بجانب عدد من الأزياء التي تم ارتداؤها أثناء المسلسل.