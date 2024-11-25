عمّان، الأردن (CNN) -- يستقبل معرض "النجمات" زواره في أكثر بقاع العاصمة الأردنية حيوية بمنطقة راس العين، بمزيج من المؤثرات البصرية، والسمعية، والوسائط المتعددة، حيث يروي ويخلّد سيرة أبرز النجمات العربيات اللواتي تركن إرثا ثقافيا، ومسرحيا، وفنيا غنيّا، لتكون عمّان أول مدينة عربية يحتضنها المعرض الذي أقيم للمرة الأولى منذ نحو 4 سنوات في باريس ومن ثم أمستردام.

ويستمر المعرض الذي افتتحته الأميرة الأردنية ريم علي في السابع من نوفمبر( تشرين الثاني) حتى أواخر شباط( فبراير) المقبل، ويقدّم سيرة أهم الفنانات العربيات، وممثلات التلفزيون والمسرح خلال فترة العشرينيات وحتى السبعينيات، مثل أم كلثوم، وفيروز، وروز اليوسف، ووردة الجزائرية، وداليدا، وفاتن حمامة، ومنيرة المهدية، وأسمهان، وآسيا داغر، وصباح، وسعاد حسني، وهند رستم، وأخريات.

يحاكي المعرض تجربة خاصة تفاعلية، لسيرة الرائدات في الفن والموسيقى بالصوت والصورة ومن خلال بعض المقتنيات الشخصية بنسخها الأصلية التابعة لعائلاتهن، أو النسخ الأولى المصممة خصيصا للمعرض، مثل مجموعة وردة الجزائرية الخاصة التي تعود لابنها رياض قصيري.

وقال وليد خزاعي أحد المسؤولين عن المعرض لموقع CNN بالعربية: "أقيم هذا المعرض للمرة الأولى في باريس قبل نحو 4 سنوات، بتنظيم من معهد العالم العربي في فرنسا لمدة سنتين آنذاك، وفي السنة الثالثة أقيم في أمستردام . ونُظم هذا العام للمرة الأولى في عمّان كأول عاصمة عربية".

وأوضح خزاعي أن تجربة المعرض نفذّت من خلال جمعية أصدقاء الأردن للمهرجانات، كما يضم المعرض أعمالا فنية وتشكيلية لفنانات أردنيات.

وخلال التجول في المعرض، يمكن للزائر الاستمتاع بمشاهدة أثواب بنسختها الخاصة للمطربة أم كلثوم وبعض مقتنياتها الشخصية مثل القلائد والأقراط، وكذلك أحد الأثواب للمطربة وردة الجزائرية، مع آلة عود وقطعة من الفرو وغيرها، وعرض مقتطفات من حفلاتهن وأفلامهن.

كما يتضمن المعرض عدة زوايا عُرضت فيها أثواب، وحقائب، واكسسوارات للمغنية داليدا والممثلة هند رستم، من بينها ثوب للأخيرة في فيلم "ردّ قلبي".

ويمكن للزائر أن يستمتع بالاطلاع على نسخ أصلية من إصدارات النجمات الفنية، وملصقات ترويجية قديمة لعدد من الأعمال التمثيلية والفنية وحضور مقتطفات من حفلات النجمات الموسيقية بمحاكاة شبه واقعية.