طلبة في دبي يحولون النفايات إلى تركيبات فنية ساحرة وهذه رسالتها

من السهل النظر إلى المواد البلاستيكية، والأقمشة القديمة، وحتّى بذور التمر باعتبارها نفايات عديمة الفائدة. ولكن حوّلت مجموعة من الطلبة في دبي تلك المواد إلى أعمال فنية في الهواء الطلق.

وعمل أكثر من 130 طالبًا وطالبة مع الفنانة ومؤسِّسة استوديو "PEAHEAD.eco"، كريستين ويلسون في مشروعٍ ملهِم، للتعبير عن أهمية الاستدامة، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري المفيد للبيئة، وذلك في ظل التحديات التي تواجهها المجتمعات من حول العالم.

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