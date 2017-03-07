نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قامت فولكس فاغن بالإعلان عن نموذج لسيارة ذاتية القيادة، وأسمتها "Sedric".

وأتى هذا الإعلان الكبير خلال معرض جنيف للسيارات، الإثنين، لتصبح السيارة العضو الجديد ضمن عائلة المركبات ذاتية القيادة التي قدمتها مجموعة "فولكس فاغن".

وتشبه السيارة الجديدة كثيراً عربات الصعود إلى مواقع التزلج على الثلج، وتخلو "Sedric" من عجلة القيادة ودواسات الوقود والمكابح، الركاب يجلسون مقابل بعضهم وإلى جانبهم باب يفتح أفقياً، ولإنعاش الأجواء تحوي السيارة نباتات حقيقية يمكنها تنقية الهواء وتتواجد في النافذة الخلفية.

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وتتجاوب سيارة "Sedric" مع الأوامر الصوتية القادمة من ركاب السيارة، كما أن الزجاج الأمامي للسيارة يعمل بمثابة شاشة للمس لإظهار الخرائط والمعلومات الأخرى.

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ولاستدعاء السيارة يمكن للمستخدمين الضغط على زر بجهاز للتحكم، ونظرياً على الأقل، يمكن لهذا الجهاز العمل بأي مكان حول العالم.

وفي المستقبل تأمل "فولكس فاغن" بأن تصنّع العديد من النماذج من هذه السيارة لعلامتها التجارية حول العالم، والتي تتضمن "أودي" و"بينتلي" و"سكودا"، لكن سيارات الأداء التي تتضمن "بورشه" و"لامبورغيني" لن تحظى بسيارة مثل هذه، وفقاً لما أشار إليه مدير الأبحاث في "فولكس فاغن"، أولريك إيكهورن، الذي قال إن الناس الذين يشترون هذا النوع من السيارات يفضلون قيادتها بأنفسهم.