أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لا شك بأن إجراء أي تغيير في منزلك سيتطلب الكثير من الوقت والجهد والمال، وفي بعض الأحيان قد لا تكون النتيجة المرغوبة كما تخيلتها، لأنك قد لا تعرف الطريقة الصحيحة لعملية تغيير البلاط بنفسك، هذه الشركة ستعلمك الطريقة الأصح من خلال تقنية الواقع الافتراضي.

وستعمل شركة المستلزمات المنزلية "Lowe's" على توفير مراكز لتدريب الزبائن بتقديم حصص في الواقع الافتراضي، لتعليم زبائنهم كيفية إعداد الخلطات المناسبة من مواد البناء وكيفية إضافتها إلى المنزل والخطوات التي يجب عليهم الحرص على اتباعها.

فمثلاً يمكن أن يحصل زبون على درس بكيفية تغيير بلاط دور المياه في منزله، الزبون سيرتدي نظارات الواقع الافتراضي، لينتقل عبرها إلى غرفة يمكنه التحكم بعناصرها باستخدام جهاز تحكم يدوي من نوع "HTC Vive"، لمحاكاة حركة الخلط وكيفية إضافة قطع البلاط على الخليط.

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وفي المرحلة التجريبية اكتشف القائمون على شركة "Lowe's" بأن الزبائن أشاروا إلى أن درس الواقع الافتراضي الذي تلقوه عاد بنتائج أفضل بمقدار 36 في المائة، مقارنة من الدروس التي تابعوها بمقاطع الفيديو عبر يوتيوب.

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وأشار مدير مختبرات الابتكارات في شركة "Lowe's"، كايل نيل، إلى أن تقنية الواقع الافتراضي يمكنها أن توفر بيئة شاملة وتفاعلية ومرنة لتقديم تجربة تعليمية أفضل.

وأضاف نيل بأن الواقع الافتراضي يتيح الفرصة أمام الزبائن للتعلم بالوقت الذي يرونه مناسباً، مقارنة بالدروس التي يقدمها موظفو المحلات التجارية المرتبطة بأوقات معينة والتي قد تقيّد استفادة الزبائن من المعلومات.