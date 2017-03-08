من زر الإعجاب بالفيسبوك.. هذا البرنامج سيكشف هويتك

من زر الإعجاب بفيسبوك.. برنامج يكشف هويتك

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و46 دقيقة.
التقنية الرقميةفيسبوكتويتروسائل التواصل الاجتماعي
1:37

نموذج يمكنه تحديد أكثر المميزات الخاصة بشخصيتك وفقاً لبصمتك الإلكترونية!

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تخيل لو أن برنامجاً يمكنه تحليل شخصيتك ليدرك اموراً لم تكن تعلمها عن نفسك؟ هذا ما يفعله النموذج البرمجي الذي قدّمه الدكتور ميكال كوجينسكي من جامعة ستنافورد، تابعوا مقابلة CNN معه.

التقنية الرقميةفيسبوكتويتروسائل التواصل الاجتماعي