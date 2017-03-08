أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تخيل لو أن برنامجاً يمكنه تحليل شخصيتك ليدرك اموراً لم تكن تعلمها عن نفسك؟ هذا ما يفعله النموذج البرمجي الذي قدّمه الدكتور ميكال كوجينسكي من جامعة ستنافورد، تابعوا مقابلة CNN معه.