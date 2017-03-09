أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- كشفت شركة “إيطالديزاين” عن فكرتها الجديدة بـ”سيارة طائرة” في معرض جنيف للسيارات.
شركة سيارات إيطالية تصنع سيارة "تطير" فوق الزحام
شركة إيطالية تصنع سيارة "تطير" فوق الزحام
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ32 دقيقة.
1:20
هل تريد أن تتخلص من الازدحام؟ قد تحلق سيارتك فوقه مع فكرة الشركة الإيطالية هذه.
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