شركة سيارات إيطالية تصنع سيارة "تطير" فوق الزحام

شركة إيطالية تصنع سيارة "تطير" فوق الزحام

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ32 دقيقة.
سياراتطائراتتقنية وتكنولوجياايطالياجنيف
1:20

هل تريد أن تتخلص من الازدحام؟ قد تحلق سيارتك فوقه مع فكرة الشركة الإيطالية هذه.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- كشفت شركة “إيطالديزاين” عن فكرتها الجديدة بـ”سيارة طائرة” في معرض جنيف للسيارات. 

سياراتطائراتتقنية وتكنولوجياايطالياجنيف