أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قد يبدو وأن الشاهد الرئيسي في جريمة قتل بالولايات المتحدة هو في الواقع جهاز ذكي اسمه "أمازون إيكو" يلتقط الصوت ويحوي مساعدة رقمية اسمها "أليكسا"، ولكن ما الذي يمكن أن تكشفه التسجيلات الصوتية التي التقطتها "أليكسا" في هذا الجهاز؟