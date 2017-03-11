جهاز ذكي يعتبر شاهداً رئيسياً على جريمة قتل!

جهاز ذكي يعتبر شاهداً رئيسياً على جريمة قتل!

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و31 دقيقة.
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الشرطة تقول إنه من الممكن احتواء "أليكسا" على بعض الأدلة، لكن "أمازون" رفضت تسليم التسجيلات

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قد يبدو وأن الشاهد الرئيسي في جريمة قتل بالولايات المتحدة هو في الواقع جهاز ذكي اسمه "أمازون إيكو" يلتقط الصوت ويحوي مساعدة رقمية اسمها "أليكسا"، ولكن ما الذي يمكن أن تكشفه التسجيلات الصوتية التي التقطتها "أليكسا" في هذا الجهاز؟

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