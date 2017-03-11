سماعات يمكنها ترجمة كلامك إلى لغات مختلفة خلال ثوانٍ فقط!

سماعات يمكنها ترجمة الكلام للغات في ثوانٍ فقط

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و16 دقيقة.
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1:58

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تخيل لو أن بإمكانك إجراء حوار مع أي شخص بلغة مختلفة خلال ثوانٍ فقط؟ هذه السماعات ستعمل على ترجمة كلامك.

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