دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد مرور أربعة أعوام على الفوضى التي تركتها برمجية "شمعون" الخبيثة والمعروفة أيضا باسم "Disttrack" بمسحها للبيانات عام 2012، كشف فريق أبحاث "كاسبيرسكي لاب" مؤخراً عن برمجية خبيثة ومتطورة تتسبب بمسح البيانات وإتلافها بالكامل مع انعدام القدرة على استرجاعها.

وقد أطلقت تسمية "StoneDrill" على البرمجية المكتشفة مؤخراً، وقد صممت بشكل يشابه "شمعون" و "شمعون 2.0" إلا أنها "مختلفة إلى حد كبير عن إصدار شمعون وتفوقها تطوراً،" وفقاً لبيان صادر عن "كاسبيرسكي" في 7 مارس/آذار الحالي.

وقد قامت برمجية "شمعون" بالهجوم على 35 ألف جهاز كمبيوتر بشركات النفط والغاز بمنطقة الشرق الأوسط لتسبب بمسح بياناتها وتعطيلها، لتتهدد ما نسبته 10 في المائة من إمدادات النفط حول العالم،" وفقاً للبيان الذي أضاف بأن البرنامج اختفى ليعاود الظهور بنسخة محدّثة في أواخر عام 2016 فيما عرف باسم "شمعون 2.0."

تابعوا مقابلة CNN بالعربية مع محمد أمين حاسبيني باحث أمني أول بفريق الأبحاث والتحليلات العالمي في "كاسبرسكي لاب".