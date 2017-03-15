برشلونة، إسبانيا (CNN)-- قامت شركة "SoftBank Robotics" بعرض الروبوت "Pepper" مؤخراً خلال مشاركتها بمعرض "World Mobile Congress" بإسبانيا، هذا الروبوت يمكنه قراءة تعابير الوجه للتعامل مع مرضى التوحد ولاستخدامه في الأسواق التجارية للتعامل مع الزبائن.
تعرفوا على "Pepper".. روبوت "سوفت بانك" المليء بالمشاعر
تعرفوا على "Pepper".. روبوت مليء بالمشاعر
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و34 دقيقة.
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يمكن لـ "Pepper" تحديد المشاعر البشرية بقراءة تعابير الوجه، ويمكن استخدامها مع مرضى التوحد وللتعامل مع الزبائن في الأسواق التجارية.
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