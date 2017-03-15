برشلونة، إسبانيا (CNN)-- قامت شركة "SoftBank Robotics" بعرض الروبوت "Pepper" مؤخراً خلال مشاركتها بمعرض "World Mobile Congress" بإسبانيا، هذا الروبوت يمكنه قراءة تعابير الوجه للتعامل مع مرضى التوحد ولاستخدامه في الأسواق التجارية للتعامل مع الزبائن.