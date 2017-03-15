أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اتهمت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، 4 أشخاص بينهم ضابطان روسيان، بقرصنة موقع "ياهو" واختراق 500 مليون حساب لمستخدمي الموقع في يناير عام 2014.

وأوضحت الوزارة أن الضابطين المتهمين يتبعان جهاز الأمن الاتحادي الروسي وهما ديمتري دوكوتشايف ومديره إيجور سوشتشين. وأضافت أن المتهمين الآخرين هما من الهاكرز المشهورين والمطلوبين في جرائم خاصة بالإنترنت وهما الروسي أليكسي بيلان، وكريم باراتوف المولود في قازاخستان ويحمل الجنسية الكندية.

وكانت شركة ياهو قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن اختراق وقع في 2013 وأثر على مليار حساب، ولكنها لم تربط تلك الواقعة بالاختراق الذي حدث في 2014.