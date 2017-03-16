(CNN)— ابتكار طريقة جديدة لفحص العيون من دون زيارة الطبيب، وهي من خلال الانترنت. للتقنية الجديدة الكثير من الإيجابيات، إلا أنها في بعض الحالات، قد لا تكون بذات جودة زيارة الطبيب شخصياً.
هل أصبح بإمكاننا فحص نظرنا عبر الانترنت عوضاً عن زيارة الطبيب؟
فحص نظر عبر الانترنت.. وداعاً لزيارة الأطباء!
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و26 دقيقة.
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تعرفوا إلى هذه التقنية التي قد تسمح لنا بفحص النظر من المنزل.
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