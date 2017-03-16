(CNN)— ابتكار طريقة جديدة لفحص العيون من دون زيارة الطبيب، وهي من خلال الانترنت. للتقنية الجديدة الكثير من الإيجابيات، إلا أنها في بعض الحالات، قد لا تكون بذات جودة زيارة الطبيب شخصياً.