نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قد لا تحوي الهواتف البسيطة شاشة للمس أو تحديد المواقع عبر الـ "GPS"، لكنها ستصبح أسرع بكثير قريباً.

إذ أعلنت منصة الهواتف الجديدة باسم "205" من شركة "Qualcomm"، الإثنين، بأنها ستعمل على جلب الجيل الرابع من الإنترنت بنسخة "LT" إلى الهواتف بأبسط أشكالها، وخصص هذا التصميم لمصنّعي الهواتف الذين يستهدفون المستخدمين الذين لا يتاح لهم الحصول على هواتف ذكية، والمتواجدين فيا الأسواق الناشئة مثل الهند وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.

وأشار نائب مدير إدارة المنتجات في "Qualcomm"، كيدار كودناب في بيان إلى أن الهواتف البسيطة تعد "خط نجاة" للكثيرين في الدول الناشئة، وأضافت الشركة بأن خدمات الهواتف المتنقلة ستساهم في رفع الأعمال الصغيرة في هذه الدول.

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وسيساهم الجيل الرابع من الإنترنت بتوفير خدمة اتصال أفضل لإنجاز بعض العمليات مثل التحويلات المالية، كما أن النظام يساعد بطاريات الهواتف البسيطة في الحفاظ على شحنها، وهي نقطة ضرورية للمستخدمين الذين لا يملكون دائماً مصادر للطاقة، كما أن سرعة التنزيل أيضاً ستساعد المستخدمين في مشاهدة مقاطع الفيديو.

وأشارت الشركة بأن المنصة موجودة حالياً، وأن الهواتف المدعمة بنظام "205" ستنطلق في الربع الثاني من العام.

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وتوقعت الشركة بأن سعر الهواتف المزوَّدة بالشرائح الجديدة سيقل عن 50 دولاراً، مقارنة بسعر الهواتف البسيطة المعدمة بالجيل الثاني قد يبلغ 15 دولار، لكن مصنّعي الأجهزة قد يقرّرون بيعها مقابل أسعار أرخص.

وقد شهد سوق الهواتف البسيطة أسابيع مليئة بالحماس، فخلال الشهر الماضي، أعلنت شركة "نوكيا" إطلاقها لنسخة جديدة من هاتفها "3310"، الهاتف لم ينتج لمنافسة الهواتف الذكية بل هو مخصص لمستخدمين الذين لا يملكون ميزانية للحصول على أجهزة متطوّرة.