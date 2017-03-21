أتلانتا، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت شركة "ابل" الثلاثاء، عن لون جديد لهواتف "آيفون 7" و"آيفون 7 بلس"، احتفالاً بالذكرى العاشرة للتعاون بين شركة "آبل" ومنظمة "Red" التي تساهم في محاربة مرض الإيدز.

