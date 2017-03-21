شاهد.. هاتف "آيفون" أحمر من "ابل"

شاهد.. هاتف "آيفون" أحمر من "ابل"

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و14 دقيقة.
آبلأيفونهواتف ذكيةالإيدزأمراض جنسية
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جاء ذلك كجزء من الشراكة مع منظمة "Red" التي تساهم في محاربة مرض الإيدز

أتلانتا، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت شركة "ابل" الثلاثاء، عن لون جديد لهواتف "آيفون 7" و"آيفون 7 بلس"، احتفالاً بالذكرى العاشرة للتعاون بين شركة "آبل" ومنظمة "Red" التي تساهم في محاربة مرض الإيدز.
 

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