أتلانتا، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت شركة "ابل" الثلاثاء، عن لون جديد لهواتف "آيفون 7" و"آيفون 7 بلس"، احتفالاً بالذكرى العاشرة للتعاون بين شركة "آبل" ومنظمة "Red" التي تساهم في محاربة مرض الإيدز.
شاهد.. هاتف "آيفون" أحمر من "ابل"
شاهد.. هاتف "آيفون" أحمر من "ابل"
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و14 دقيقة.
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جاء ذلك كجزء من الشراكة مع منظمة "Red" التي تساهم في محاربة مرض الإيدز
أتلانتا، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت شركة "ابل" الثلاثاء، عن لون جديد لهواتف "آيفون 7" و"آيفون 7 بلس"، احتفالاً بالذكرى العاشرة للتعاون بين شركة "آبل" ومنظمة "Red" التي تساهم في محاربة مرض الإيدز.
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