المدير التنفيذي لأمازون يرتدي بذلة روبوتية

المدير التنفيذي لأمازون يرتدي بذلة روبوتية

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ26 دقيقة.
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1:00

إنه روبوت.. إنها بذلة.. إنه الرئيس التنفيذي لأمازون داخل روبوت!

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قام المدير التنفيذي للشركة "أمازون" بارتداء بذلة روبوتية في المؤتمر السنوي للشركة تحت اسم "MARS".

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