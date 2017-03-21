أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قام المدير التنفيذي للشركة "أمازون" بارتداء بذلة روبوتية في المؤتمر السنوي للشركة تحت اسم "MARS".
المدير التنفيذي لأمازون يرتدي بذلة روبوتية
المدير التنفيذي لأمازون يرتدي بذلة روبوتية
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ26 دقيقة.
1:00
إنه روبوت.. إنها بذلة.. إنه الرئيس التنفيذي لأمازون داخل روبوت!
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