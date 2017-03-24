سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استخدم كلمة سر معقدة ولا تدخل المواقع المشبوهة على الانترنت، وستستطيع حماية نفسك في الفضاء الإلكتروني، أليس كذلك؟

حسناً.. إنها بداية جيدة. ولكن الأمر ليس بهذه البساطة.

إذ كشف تقرير جديد من مؤسسة "Pew" للأبحاث تفاصيلاً حول أكبر المفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني.

الخرافة الأولى: الرسائل الإلكترونية آمنة دائماً

أقل من نصف (46 في المائة) من الناس قالوا إنهم يعلمون بأن البريد الإلكتروني لا يكون دائماً مشفراً. التشفير يُؤمن أن المرسل والمتلقي هما فقط من يمكنهما الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني.

ورغم أن العديد من مزودي خدمات البريد الإلكتروني، مثل "غوغل" و"ياهو"، يشفرون رسائل البريد الإلكتروني، إلا أن التشفير ليس ممارسة عالمية. تقوم بعض الشركات بتنبيه المستخدمين حول ما إذا كانت الاتصالات غير مشفرة - على سبيل المثال يعرض Gmail رموزاً تحذيرية عند إرسال أو تلقي رسالة إلكترونية من مصدر غير آمن.

إذا كنت قلقاً، استخدم Gmail أو Yahoo Mail أو موفر خدمة آخر يقوم بتشفير الرسائل دائماً.

الخرافة الثانية: "التصفح الخاص" دائماً ما يكون خصوصياً

يؤدي تصفح الانترنت في الوضع "الخاص" (أو وضع التصفح المتخفي "incognito") إلى منع المتصفح - مثل Google Chrome أو Firefox أو Safari - من جمع البيانات عن أنشطتك على الانترنت. ولكنه لا يمنع مزود خدمة الإنترنت، مثل Comcast، من مراقبة نشاطك.

يعرف فقط 39 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع أن الشركات التي توفر الاتصال عريض النطاق للإنترنت (broadband) يمكنها أن ترى أنشطتك على الانترنت حتى إن كنت تستخدم وضع "التصفح الخاص" أو "incognito".

الخرافة الثالثة: إطفاء خاصية نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) يعني أنه لا يمكن لأحد تتبعك

قرابة نصف الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع لم يعلموا أو لم يكونوا متأكدين ما إذا كان تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) يمنع جميع سبل التتبع. خدمة تحديد الموقع الموجودة في هاتفك هي مجرد طريقة واحدة لجمع البيانات عنك.

وذكرت مؤسسة "Pew" للأبحاث أن هاتفك يتصل بجميع أبراج البث الخليوي وشبكات الواي فاي، والاتصال بهذه التقنيات يسمح بتتبعك أيضاً.

الخرافة الرابعة: كلمتي السرية تكفي لحمايتي

كلمات السر المعقدة جيدة، ولكن يوصي خبراء الأمن أيضاً باستخدام خاصية المصادقة ذات العاملين أو التحقق بخطوتين (two-factor authentication) لتأمين الحساب الإلكتروني. وهذا يعني أنه يجب أن يكون لديك تسجيل دخول ثان، مثل رمز الأمان المرسل إلى هاتفك، لتسجيل الدخول إلى الحسابات. فهو يمنع المخترقين من الدخول إلى حسابك، حتى لو كانوا يعرفون كلمة السر.