شاهد.. بناء أول كبسولة "هايبرلوب" للركاب في العالم

بناء أول كبسولة "هايبرلوب" للركاب في العالم

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و36 دقيقة.
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بدأت شركة تكنولوجيا نقل "هايبرلوب" ببناء أول كبسولة للركاب، لنظام النقل فائق السرعة.

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