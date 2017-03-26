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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شاهدوا كيف توصل هذه الطائرة الموجّهة الطلبات إلى ملعب للغولف، الطائرة ملك لشركة "Rakuten" التي تملك أحد المواقع المختصة بالتجارة الإلكترونية في اليابان.