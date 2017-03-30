نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شركة فودو للصناعة في مدينة بروكلين بنيويورك هي واحدة من بين العديد من الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات، وذلك لتسهيل العمل على البشر. إذ كان ذلك يحدث اليوم، فكيف سيكون مستقبل وظائف التصنيع؟
طباعة ثلاثية الأبعاد + روبوتات = مستقبل الصناعة؟
طباعة 3D + روبوتات = مستقبل الصناعة؟
تكنولوجيا
آخر تحديث الخميس, 30 مارس/آذار 2017; 10:37 (GMT +0400).
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شركة فودو للصناعة تعتمد كلياً على الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات، فكيف يؤثر ذلك على مستقبل الصناعة؟
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