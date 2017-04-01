واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشفت مصادر أمنية واستخباراتية أمريكية أن هناك معلومات بأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" ومنظمات إرهابية أخرى طوروا طرقا مبتكرة لزرع قنابل في أجهزة إلكترونية بإمكانها تفادي معدات الرصد العادية المستخدمة في المطارات، حسب ما علمته CNN أولا.

هذا ما يجب عليك معرفته حول حظر الأجهزة الإلكترونية 1:51

وبحسب مصادر لـCNN فإن المعلومات الاستخباراتية تفيد بأن إرهابيين تمكنوا من الحصول على معدات تفتيش وتدقيق معقدة تستخدم بالمطارات ليتمكنوا من إيجاد الطريقة الأمثل لإخفاء متفجرات داخل حواسيب محمولة ومعدات إلكترونية أخرى.

وردت وكالة الأمن القومي الأمريكية في بيان خصت فيه CNN: "بناء على سياساتنا، نحن لا نناقش بصورة عامة تفاصيل في المعلومات الاستخباراتية، ولكن هناك إشارات من معلومات استخباراتية تم تقييمها تفيد بأن مجموعات إرهابية لا تزال تحاول استهداف الرحلات التجارية وبما في ذلك محاولة تهريب متفجرات داخل أجهزة إلكترونية."

وبينت المصادر أنه وبناء على هذه المعلومات التي جُمعت على مدى الشهور الماضية لعبت دورا كبيرا في قرار إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لحظر مسافرين من 10 مطارات في ثمانية دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنع حملهم لحواسيب محمولة وأجهزة الكترونية أخرى على متن الطائرة.