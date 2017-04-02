نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي "سناب شات" خاصية جديدة تتمثل بإمكانية البحث عبر القصص.

وأشارت شركة "Snap" المسؤولة عن التطبيق إلى أنها ستكشف الخاصية الجديدة في عدد من المدن الامريكية، الجمعة، لكن الشركة لم تذكر أسماء المدن التي وقع عليها الاختيار بالتحديد.

والآن يمكن للمستخدمين بفضل الخاصية الجديدة البحث عن نشاطات وأحداث معينة ضمن القصص التي يشاركها المستخدمون عبر التطبيق من حول العالم، مثل مباراة معينة أو أسبوع أزياء في مدينة ما.

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وقد انطلقت خدمة القصص في أكتوبر/تشرين أول عام 2013، وهي خدمة تسمح للمستخدمين بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو لمدة 24 ساعة، كما يملك "سناب شات" خاصية "Our Story" أو "قصتنا" التي يقوم من خلاله موظفو الشركة بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع مستخدمي التطبيق.

وقد أتت الخاصية الجديدة من "سناب شات" بعد إعلان فيسبوك عن خاصية جديدة تطابق ما يستخدمه محبو "سناب شات"، مثل إمكانية إضافة صور أو رموز مع كاميرا التصوير "Filters" والرسائل التي تختفي بعد قراءتها، كما أن تطبيق "انستغرام"، الذي تملكه "فيسبوك" يحوي أيضاً خصائص مشابهة، بعد أن فشلت "فيسبوك" بشراء "سناب شات" مقابل ثلاثة مليارات دولار عام 2013.

وقد طرحت "Snap" للاكتتاب العام مطلع هذا العام، ورغم ارتفاع أسعار الأسهم، إلا أن بعض المستثمرين أبدوا قلقهم إزاء التناقص بنمو أعداد مستخدمي التطبيق.. (اقرأ المزيد هنا: سناب شات تحدد اكتتاباً بـ22 مليار.. لكن ما علاقة تويتر؟)