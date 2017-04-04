هذه السيارة من شفروليه تحول الوقود إلى ماء!

هذه السيارة من شفروليه تحول الوقود إلى ماء!

تكنولوجيا
آخر تحديث الثلاثاء, 04 ابريل/نيسان 2017; 04:08 (GMT +0400).
سياراتالجيش الأمريكيتصاميمابتكارات
2:15

سيارة شفروليه ZH2 هي قيد التطوير من قبل جنرال موتورز والجيش الأمريكي، وتعمل باستخدام خلايا وقود الهيدروجين.

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سيارة شفروليه ZH2 يتم تطويرها من قبل "جنرال موتورز" والجيش الأمريكي، وهي تعمل باستخدام خلايا وقود الهيدروجين التي تحول الوقود إلى ماء لتشغيل المركبة.

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