نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سيارة شفروليه ZH2 يتم تطويرها من قبل "جنرال موتورز" والجيش الأمريكي، وهي تعمل باستخدام خلايا وقود الهيدروجين التي تحول الوقود إلى ماء لتشغيل المركبة.
هذه السيارة من شفروليه تحول الوقود إلى ماء!
هذه السيارة من شفروليه تحول الوقود إلى ماء!
تكنولوجيا
آخر تحديث الثلاثاء, 04 ابريل/نيسان 2017; 04:08 (GMT +0400).
2:15
سيارة شفروليه ZH2 هي قيد التطوير من قبل جنرال موتورز والجيش الأمريكي، وتعمل باستخدام خلايا وقود الهيدروجين.
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