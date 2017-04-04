نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سيارة شفروليه ZH2 يتم تطويرها من قبل "جنرال موتورز" والجيش الأمريكي، وهي تعمل باستخدام خلايا وقود الهيدروجين التي تحول الوقود إلى ماء لتشغيل المركبة.