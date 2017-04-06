نيويورك، الولايا المتحدة الأمريكية (CNN)— حيثما يوجد الماء فمن المحتمل أن هناك حياة أيضاً، هذا ما يقوله علماء ناسا على الأقل. ورغم أن هذه الروبوتات قد لا تبدو متطورة التكنولوجيا إلا أنها قد تساعد البشر في العثور على “فضائيين” في محيطات الفضاء الخارجي.