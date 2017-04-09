أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يمكن لأسراب الطيور أن تشكل خطراً أو تتسبب بخسائر في بعض المناطق مثل المزارع والمطارات، لكن شركة "Clear Flight Solutions" الهولندية قدّمت حلاً بصقر روبوتي اسمه "Robird".