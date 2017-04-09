أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يمكن لأسراب الطيور أن تشكل خطراً أو تتسبب بخسائر في بعض المناطق مثل المزارع والمطارات، لكن شركة "Clear Flight Solutions" الهولندية قدّمت حلاً بصقر روبوتي اسمه "Robird".
شاهدوا فزّاعة المستقبل .. صقر روبوتي!
شاهدوا فزّاعة المستقبل .. صقر روبوتي!
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و36 دقيقة.
1:28
نظرا لفشل فزاعات الطيور التقليدية كالمستخدمة في الحقول الزراعية لجأت شركة هولندية قدمت حلا مبتكرا للمشكلة
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