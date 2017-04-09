شاهدوا فزّاعة المستقبل .. صقر روبوتي!

شاهدوا فزّاعة المستقبل .. صقر روبوتي!

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و36 دقيقة.
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1:28

نظرا لفشل فزاعات الطيور التقليدية كالمستخدمة في الحقول الزراعية لجأت شركة هولندية قدمت حلا مبتكرا للمشكلة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يمكن لأسراب الطيور أن تشكل خطراً أو تتسبب بخسائر في بعض المناطق مثل المزارع والمطارات، لكن شركة "Clear Flight Solutions" الهولندية قدّمت حلاً بصقر روبوتي اسمه "Robird".

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