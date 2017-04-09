لاغوس، نيجيريا (CNN)-- في أبسط المجتمعات يمكن أن ترى عقولاً نابغة، والمخترع النيجيري كيهيندي دوروجايه، يعد مثالاً حياً لهذا، شاهدوا السيارة النفاثة التي يمكنها السير على اليابسة والمياه، والمصنوعة من القمامة.
مخترع نيجيري يبني سيارة نفاثة من القمامة!
مخترع نيجيري يبني سيارة نفاثة من القمامة!
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ9 دقائق.
1:19
إن مررت بشوارع مدينة لاغوس النيجيرية فمن المحتمل أنك شاهدت هذه السيارة الغريبة التي صنعها كيهيندي دوروجايه.
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