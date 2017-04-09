مخترع نيجيري يبني سيارة نفاثة من القمامة!

مخترع نيجيري يبني سيارة نفاثة من القمامة!

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ9 دقائق.
نيجيرياتصاميمابتكارات
1:19

إن مررت بشوارع مدينة لاغوس النيجيرية فمن المحتمل أنك شاهدت هذه السيارة الغريبة التي صنعها كيهيندي دوروجايه.

لاغوس، نيجيريا (CNN)-- في أبسط المجتمعات يمكن أن ترى عقولاً نابغة، والمخترع النيجيري كيهيندي دوروجايه، يعد مثالاً حياً لهذا، شاهدوا السيارة النفاثة التي يمكنها السير على اليابسة والمياه، والمصنوعة من القمامة.

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