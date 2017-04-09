لاغوس، نيجيريا (CNN)-- في أبسط المجتمعات يمكن أن ترى عقولاً نابغة، والمخترع النيجيري كيهيندي دوروجايه، يعد مثالاً حياً لهذا، شاهدوا السيارة النفاثة التي يمكنها السير على اليابسة والمياه، والمصنوعة من القمامة.