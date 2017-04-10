دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذّر العقيد ومستشار أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية في الكويت، رائد الرومي من رمي بطاقات الصعود إلى الطائرة "Boarding" عند الانتهاء من استخدامها، محذراً من التهديد بالقرصنة.

وأشار الرومي في مقطع صوتي نشرته وزارة الإعلام الكويتية بحسابها الرسمي على تويتر، الأربعاء، إلى أن الرمز الشريطي الموجود على البطاقة يمكنه أن يحوي معلومات خاصة بالمسافر.

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وأضاف الرومي بأنه يمكن للقراصنة الحصول على هذه البطاقات من سلة المهملات ومسح الركز للحصول على المعلومات الشخصية، مثل اسم المسافر ورقم هاتفه، وحتى رقم بطاقته الائتمانية، في حال استخدامها لحجز تذكرة الطائرة.

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ولتفادي وقوع جرائم "نصب إلكتروني" قد تضر بالمصالح الخاصة للمسافرين، نصح الرومي بتمزيق تذكرة الصعود إلى الطائرة بدءاً من المنطقة التي تحوي الرمز.