نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شاهدوا نفق "Terraformer" الذي يمكنه توليد الرياح ذات السرعات العالية في جامعة فلوريدا، حيث يعمل المهندسون على اختبار مدى تحمّل تصاميم المباني للرياح العاتية.