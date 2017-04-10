لماذا ينتج هذا النفق رياحاً سرعتها 370 كم/ساعة؟

لماذا ينتج نفق رياحاً سرعتها 370 كم/ساعة؟

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و43 دقيقة.
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هذا نفق سيقذفك بعيداً

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شاهدوا نفق "Terraformer" الذي يمكنه توليد الرياح ذات السرعات العالية في جامعة فلوريدا، حيث يعمل المهندسون على اختبار مدى تحمّل تصاميم المباني للرياح العاتية.

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