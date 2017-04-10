نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شاهدوا نفق "Terraformer" الذي يمكنه توليد الرياح ذات السرعات العالية في جامعة فلوريدا، حيث يعمل المهندسون على اختبار مدى تحمّل تصاميم المباني للرياح العاتية.
لماذا ينتج هذا النفق رياحاً سرعتها 370 كم/ساعة؟
لماذا ينتج نفق رياحاً سرعتها 370 كم/ساعة؟
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و43 دقيقة.
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هذا نفق سيقذفك بعيداً
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