دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ستعلن شركة هواوي عن قدوم هاتفي "P10" و"P10 Plus" في أسواق الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، الشركة كشفت عن هاتفيها الجديدين خلال مشاركتها في معرض "Mobile World Congress" بداية مارس/آذار الماضي في مدينة برشلونة بإسبانيا، جربنا لكم هاتف "P10" الجديد وإليكم النتيجة
بألوان مختلفة وتصميم جديد.. جربنا لكم.. هاتف هواوي "P10"
جربنا لكم.. هاتف هواوي "P10"
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و31 دقيقة.
2:38
هذا هو هاتف "P10" من هواوي بخواصه وميزاته
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