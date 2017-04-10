دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ستعلن شركة هواوي عن قدوم هاتفي "P10" و"P10 Plus" في أسواق الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، الشركة كشفت عن هاتفيها الجديدين خلال مشاركتها في معرض "Mobile World Congress" بداية مارس/آذار الماضي في مدينة برشلونة بإسبانيا، جربنا لكم هاتف "P10" الجديد وإليكم النتيجة