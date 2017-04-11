دبي، الإمارات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قد تبدو غريبة أول الأمر، لكن هذه العبوات التي تحوي المياه قابلة للأكل، إذ قدّمت شركة "Skipping Rocks Lab" عبوات "Ooho!" المعروضة للتمويل الجماهيري، على أمل التخلص من العبوات البلاستيكية نهائياً، فهل سترغب بتجربتها؟ للذهاب إلى رابط الشركة اضغط هنا.