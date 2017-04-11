هل تريد لقمة من المياه؟ شاهد هذه العبوات القابلة للأكل!

هل تريد لقمة من المياه؟ عبوات قابلة للأكل!

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ11 دقيقة.
البيئةغرائباختراعاتتقنية
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هذه عبوات "Ooho!" القابلة للأكل وهي مكونة من مستخلصات النباتات والأعشاب البحرية

دبي، الإمارات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قد تبدو غريبة أول الأمر، لكن هذه العبوات التي تحوي المياه قابلة للأكل، إذ قدّمت شركة "Skipping Rocks Lab" عبوات "Ooho!" المعروضة للتمويل الجماهيري، على أمل التخلص من العبوات البلاستيكية نهائياً، فهل سترغب بتجربتها؟ للذهاب إلى رابط الشركة اضغط هنا

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