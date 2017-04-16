أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قد تفصلنا سنوات قليلة لتصبح الروبوتات جزءاً أساسياً في حياتنا، في السابق كانت هناك دمى جنسية، يقوم أصحابها باختيار أوصافها وفقاً لأهوائهم، لكن القطاع يتطور لإضافة رؤوس روبوتية لهذه الدمى مزوّدة بالذكاء الاصطناعي، فهل سينتهي عهد التواصل البشري قريباً؟