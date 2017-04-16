مزودة بالذكاء الاصطناعي.. جولة داخل مصنع لدمى الجنس الروبوتية!

جولة داخل مصنع لدمى الجنس الروبوتية!

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و28 دقيقة.
روبوتاتذكاء اصطناعي
3:10

دمى جنسية، يقوم أصحابها باختيار أوصافها وفقاً لأهوائهم، ومزودة بالذكاء الاصطناعي.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قد تفصلنا سنوات قليلة لتصبح الروبوتات جزءاً أساسياً في حياتنا، في السابق كانت هناك دمى جنسية، يقوم أصحابها باختيار أوصافها وفقاً لأهوائهم، لكن القطاع يتطور لإضافة رؤوس روبوتية لهذه الدمى مزوّدة بالذكاء الاصطناعي، فهل سينتهي عهد التواصل البشري قريباً؟

روبوتاتذكاء اصطناعي