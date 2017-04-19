دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تخيل لو أن ألوان العالم اجتمعت في قلم واحد؟ هذا بالضبط ما يمكن لقلم "Scribble" فعله، لتتعدد استخدامات القلم من الرسم وصولاً إلى انتقاء الألوان المناسبة في حياتك اليومية.

هل تتمنى أن ترسم بجميع الألوان..

وبقلم واحد؟

إليكم قلم "Scribble"

الذي يحوي جهاز استشعار للألوان الأساسية "RGB"

ضع القلم على أي لون لتتمكن من الرسم به

لفترات طويلة

بفضل عبوة الحبر القابلة للاستبدال

والتي تكفي لقطع مسافة 48 كيلومتر من الرسم المتواصل

يشحن القلم بواسطة وصلة "micro-USB"

وتدوم البطارية لـ 15 ساعة

القلم يأتي مع تطبيق للاحتفاظ بألوانك المفضلة

كما يمكن استخدامه للعثور على الألوان المناسبة لديكور منزلك (search video 1)

أو لتنسيق ملابسك

فهل ترغب بتلوين حياتك بهذا القلم؟