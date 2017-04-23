أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) — احتفلت سبيس إكس بيوم الأرض بالكشف عن صورة رائعة لكوكب الأرض من الفضاء التقطتها الشركة أثناء الإطلاق التاريخي لصاروخها الشهر المنصرم. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقوم فيها صاروخ مداري بجولتين إلى الفضاء، والهدف كان إرسال قمر الاتصالات الصناعي، SES 10، إلى المدار.