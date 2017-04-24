دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تخيلوا بأنه يمكنكم إظهار شاشة جهازك الذكي على ذراعك، وبهزة واحدة، هذه هي الفكرة التي عرضت عبر الإنترنت من قبل شركة "Cicret Bracelet" شاهدوا الفيديو الترويجي للسوار الذي لا يزال بمراحله التجريبية.