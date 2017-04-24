هل سنودّع شاشات الأجهزة الذكية بهذا السوار مستقبلاً؟

هل سنودّع الشاشات الذكية بهذا السوار مستقبلا؟

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و43 دقيقة.
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عرض القائمون على شركة "Cicret Bracelet" فكرة سوار حول المعصم في عام 2014 يعرض محتوى الأجهزة الذكية على الذراع وهي مضادة للماء.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تخيلوا بأنه يمكنكم إظهار شاشة جهازك الذكي على ذراعك، وبهزة واحدة، هذه هي الفكرة التي عرضت عبر الإنترنت من قبل شركة "Cicret Bracelet" شاهدوا الفيديو الترويجي للسوار الذي لا يزال بمراحله التجريبية.

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