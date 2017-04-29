نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أطلقت شركة "The Boring Company" التي يملكها مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إلون موسك/ مقطع فيديو أظهر فيه شلكة من الأنفاق تحت الأرض للقضاء على مشكلة الازدحام المروري نهائياً.