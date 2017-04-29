هل سنتنقل بأنفاق تحت الأرض مستقبلاً؟

هل سنتنقل بأنفاق تحت الأرض مستقبلاً؟

تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 29 ابريل/نيسان 2017; 03:27 (GMT +0400).
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هل سيمحو إلون موسك الازدحام المروي؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أطلقت شركة "The Boring Company" التي يملكها مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إلون موسك/ مقطع فيديو أظهر فيه شلكة من الأنفاق تحت الأرض للقضاء على مشكلة الازدحام المروري نهائياً.

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