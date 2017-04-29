نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أطلقت شركة "The Boring Company" التي يملكها مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إلون موسك/ مقطع فيديو أظهر فيه شلكة من الأنفاق تحت الأرض للقضاء على مشكلة الازدحام المروري نهائياً.
هل سنتنقل بأنفاق تحت الأرض مستقبلاً؟
هل سنتنقل بأنفاق تحت الأرض مستقبلاً؟
تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 29 ابريل/نيسان 2017; 03:27 (GMT +0400).
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هل سيمحو إلون موسك الازدحام المروي؟
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