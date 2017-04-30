نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يتوقع أن تقوم شركة "سبيس أكس"، التي يديرها رجل الأعمال إيلون ماسك، بنقل قمر اصطناعي غامض إلى الفضاء الاثنين لصالح إحدى الجهات الأمنية الأمريكية التي تشارك وتقود عادة عمليات تجسس.

الصاروخ سينطلق الاثنين من قاعدة كينيدي الجوية في "كايب كنافريل" بولاية فلوريدا، وذلك بتأخير يوم كامل عن موعده الأصلي الأحد بسبب مشكلة في جهاز استشعار، وسيحمل على متنه القمر الصناعي الذي يعود لصالح "مكتب الاستطلاع القومي"، وهو المؤسسة الأمريكية الحكومية المتخصصة بتطوير وتشغيل الأقمار الصناعية التجسسية.

واكتفى المكتب بالقول إنه يتولى مراقبة "المخاطر المحتملة" التي تهدد أمريكا من خلال "تعقّب الإرهابيين ورصد تطوير الأسلحة النووية لدى الدول الأخرى" مضيفا أن القمر الجديد يمكنه تقديم إنذار مبكر بحال تعرض البلاد لضربة صاروخية محتملة.

ولم تقدّم "سبيس أكس" أي تفاصيل حول نوعية الجهاز التجسسي الذي سيحمله صاروخها أو وزنه أو المدار الذي سيدور فيه، علما أنه من المقرر أن تقوم الشركة العام المقبل بإيصال قمر صناعي آخر لتحديد المواقع لصالح سلاح الجو الأمريكي.

عملية الإطلاق المقررة الاثنين لصاروخ "سبيس أكس" هي الأولى له من بعد المهمة التاريخية التي نفذها صاروخ الشركة الشهر الماضي ومثلت أول مهمة لصاروخ معاد استخدامه ضمن مشروع الشركة لخفض كلفة السفر إلى الفضاء. ومن المقرر أن تستخدم الشركة صاروخا جديدا في عملية الإطلاق الاثنين، ولكنها كشفت أنها تعتزم تنفيذ ست رحلات بصواريخ مستعملة هذا العام.