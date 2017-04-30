ما هو "خط دبي" للكتابة على الأجهزة الذكية؟

ما هو "خط دبي" للكتابة على الأجهزة الذكية؟

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و51 دقيقة.
حكومة دبيدبيتكنولوجياأجهزة محمولةهواتف ذكية
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تصميم الخط تم بتعاون من المجلس التنفيذي لإمارة دبي مع شركتي "مايكروسوفت" و"مونوتايب."

دبي، الامارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الأحد، عن "خط دبي" الذي يعكس هوية الإمارة ودخولها لعالم الابتكار الرقمي، وتصميم الخط تم بتعاون مع شركتي "مايكروسوفت" و"مونوتايب".

حكومة دبيدبيتكنولوجياأجهزة محمولةهواتف ذكية