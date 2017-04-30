دبي، الامارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الأحد، عن "خط دبي" الذي يعكس هوية الإمارة ودخولها لعالم الابتكار الرقمي، وتصميم الخط تم بتعاون مع شركتي "مايكروسوفت" و"مونوتايب".