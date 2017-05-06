أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يقوم الباحثون في جامعة نيوكاسل بتطوير ذراع اصطناعية مزودة بكاميرا مدمجة فيها، بحيث يمكن لهذه الذراع رؤية الأشياء والتقاطها بشكل تلقائي.
هذه الذراع الاصطناعية يمكنها الرؤية
هذه الذراع الاصطناعية يمكنها الرؤية
تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 06 مايو/أيار 2017; 10:35 (GMT +0400).
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معظم الأذرع الاصطناعية يتم التحكم بها عن طريق الاشارات الكهربائية التي تأتي من العضلات
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