أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يقوم الباحثون في جامعة نيوكاسل بتطوير ذراع اصطناعية مزودة بكاميرا مدمجة فيها، بحيث يمكن لهذه الذراع رؤية الأشياء والتقاطها بشكل تلقائي.