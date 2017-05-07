نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعمل "نيسان" على استخدام تكنولوجيا قديمة لإيقاف تشتت السائقين عن القيادة.

إذ أعلنت الشركة، الإثنين، عن مسند ذراع "Signal Shield" يعمل بمثابة ما يعرف باسم "قفص فاراداي"، الذي اخترع عام 1838 لمنع الحقول الكهربائية، وإن وضعت هاتفك داخل إحدى هذه "الأقفاص" فإنك لن تتمكن من الحصول على اتصال بالشبكة أو الوصول إلى بيانات الإنترنت أو حتى تشغيل البلوتوث.

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وأشارت "نيسان" في حديث مع "CNNTech" إلى أن هذا النموذج أفضل من إقفال الهاتف لأن المستخدم سيتمكن من الاستمرار بتشغيل الموسيقى باستخدام وصلة "USB" مع الهاتف أو باستخدام وصلة "auxiliary"، حتى ولو تواجد الهاتف داخل الصندوق.

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كما أنه سيتاح للسائقين إجراء المكالمات الهاتفية عبر البلوتوث دون الحاجة إلى إمساك الهاتف إن فتحوا الصندوق، وفقاً لما قاله دومينيك فيزور، المتحدّث باسم "نيسان".

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ورغم أن هذا الصندوق لا يزال نموذجاً أولياً، إلا أنه يمكنك أن تدخل هذه التكنولوجيا إلى سيارتك الآن، إذ تستعمل الحقائب المستوحاة من فكرة "قفص فاراداي" على أيدي المستخدمين الذين يهدفون للحفاظ على خصوصيتهم، وذلك بحماية أجهزتهم الذكية من القرصنة، يمكنكم شراء هذه الحقائب عبر الإنترنت واصطحابها معكم أينما ذهبتم.